الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الخوالدة والنعيمات

خبر حكومي سار حول صرف المساعدات المالية للمواطنين

مطالبة بعقد الاختبارات النهائية لطلبة الدراسات العليا عن بعد

خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

بشرى سارة لاهالي عمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

الثلاثاء، 22-12-2020 03:48 م

سوريا.. وفاة سائق إثر اصطدام قطار ركاب بسيارته

1021345587_0_11_1080_596_1000x541_80_0_0_b8ff9cf29fee807550ca2a1d8eb5fdf8


الوكيل الاخباري - توفي شاب سوري أثناء عبوره سكة الحديد بسيارته في محافظة طرطوس بعد اصطدام قطار ركاب بها.

اضافة اعلان

ونقلت "شام إف إم" عن فرع الخطوط الحديدية في طرطوس تأكيده اليوم الثلاثاء:
"وفاة سائق سيارة (بيك آب) متأثراً بجراحه جراء اصطدام سيارته مع القطار خلال عبوره السكة الحديدية".

 

وأضافت أن الحادثة حصلت عند منطقة "مرقية – الشرفة" بين محافظتي طرطوس واللاذقية.


وبحسب صفحات وسائل التواصل أدى الاصطدام القوي لجر القطار للسيارة مسافة 200 متر.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
gold1-900x480

تركيا تعلن اكتشاف كميات من الذهب يقدر ثمنها بـ6 مليارات دولار

1-126-1200x675

بوتين يوقع قانونا يتيح للرؤساء السابقين عضوية مجلس الاتحاد طول العمر

sisi (1)

مصر.. قطاع الأعمال يعلن البدء في التحول الرقمي خلال 3 أشهر

riyadh-reuters

السعودية.. توقعات بأسبوع ممطر والدفاع المدني يحذر

GettyImages-1228561857

عالمة: ترامب يعاني من صدمة نفسية

Heathrow_airport_heathrow_175811732690106

وزيرة بريطانية: المملكة المتحدة وفرنسا تعملان على فتح الحدود