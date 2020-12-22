سوريا.. وفاة سائق إثر اصطدام قطار ركاب بسيارته

الوكيل الاخباري - توفي شاب سوري أثناء عبوره سكة الحديد بسيارته في محافظة طرطوس بعد اصطدام قطار ركاب بها.

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ونقلت "شام إف إم" عن فرع الخطوط الحديدية في طرطوس تأكيده اليوم الثلاثاء:

"وفاة سائق سيارة (بيك آب) متأثراً بجراحه جراء اصطدام سيارته مع القطار خلال عبوره السكة الحديدية".

وأضافت أن الحادثة حصلت عند منطقة "مرقية – الشرفة" بين محافظتي طرطوس واللاذقية.



وبحسب صفحات وسائل التواصل أدى الاصطدام القوي لجر القطار للسيارة مسافة 200 متر.

سبوتنيك

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