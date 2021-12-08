سيئول: طورنا تكنولوجيا للكشف المبكر عن الأسلحة الكيميائية

الوكيل الإخباري-قالت إدارة التطوير الدفاعي الحكومية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها طورت تقنية محلية للكشف المبكر والآني عن الأسلحة الكيميائية.

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ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين في الإدارة أن وكالة التطوير الدفاعي قامت في إطار المشروع المستمر منذ عام 2012 حتى هذا العام، بتأمين التقنية الخاصة بنظام رصد العوامل الكيميائية بالتصوير الطيفي الفائق، الذي يسمح للجيش بالاكتشاف والرصد الآني لأعمدة الغازات الملوثة المتصاعدة من على بعد.



وتم تصميم هذه التقنية لاستخدامها فيما بعد في معدات الكشف عن العوامل الكيميائية الأخف، التي يمكن تثبيتها في أنظمة الاستطلاع التي ﻻ تحتاج إلى عامل بشري أيضا.



وقال المسؤولون إن وكالة التطوير الدفاعي تسعى أيضا إلى تطوير تقنيات للكشف عن الأسلحة البيولوجية، للمساعدة في تعزيز الاستعداد الدفاعي ضد التهديدات الأمنية، بما في ذلك تهديدات الجماعات الإرهابية.



روسيا اليوم

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