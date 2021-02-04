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الخميس، 04-02-2021 02:52 م

شاهد بالفيديو.. شاب لبناني يطلق النار على صراف آلي لعدم تمكنه من سحب راتبه

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الوكيل الاخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني اضطر إلى استخدام سلاحه، وذلك بسبب رفض الصراف الآلي إعطاءه الراتب الشهري.

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وأظهرت كاميرات المراقبة المنتشرة في المكان إقدام المواطن على استخدام سلاح حربي من طراز كلاشينكوف في محاولة للانتقام من الصراف الآلي الذي لم يوفر له الراتب الشهري في أحد مصارف مدينة بعلبك.


واستنكر رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق وأعضاء المجلس البلدي وعموم مخاتير وتجار وفاعليات المدينة في بيان حادث إطلاق النار على أحد الصرافات الآلية عند مدخل فرع "فرنسبنك" في بعلبك.


وجاء في البيان، إننا نستنكر ونشجب بشدة ما تعرض له الفرع في بعلبك، ونعتبر هذا العمل مدان ولا نرضى به على الإطلاق مهما كانت المبررات، ونؤكد ضرورة إجراء التحقيق ومعاقبة المعتدي الذي أساء بعمله اللامسؤول إلى مدينة بعلبك وكل أبنائها".


وختم البيان: "إذا كنا نشدد على التمسك بكل مؤسسة في مدينة بعلبك، ونطالب بحمايتها من أي اعتداء، فإننا في الوقت نفسه نهيب بالمصارف كافة، تأمين السيولة اللازمة في الصرافات الآلية، ليتمكن كل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من تقاضي رواتبهم الموطنة في المصارف".

 


سبوتنيك

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