طليب: الاحتلال يستهدف الإعلام حتى لا يرى العالم مجازرهم

الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس النواب الاميركي رشيدة طليب،، إن الاحتلال يستهدف مقرات وكالات الإعلام حتى لا يرى العالم المجازر ضد الفلسطينيين، وجرائم الحرب.

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وكتبت طليب، وهي من أوائل النواب المسلمين في الكونغرس، في تغريدة على تويتر، "إسرائيل تستهدف وكالات الإعلام حتى لا يرى العالم ذبح الفلسطينيين، وجرائم الحرب، التي يقودها رئيس الفصل العنصري بنيامين نتنياهو".



وأضافت: "الهدف هو ألا يرى العالم مقتل الرضع والأطفال وآبائهم. هكذا لا يمكن للعالم أن يرى الفلسطينيين، وهم يذبحون".



وفجر السبت، ارتكب الاحتلال مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، بعدما دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، منهم 8 أطفال، وسيدتان.



ومنذ الاثنين المنصرم، يشن الاحتلال عدوانا بالطائرات والمدافع على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 150 شهيدا، من بينهم 41 طفلا، و23 سيدة.

المصدر : وفا