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الأحد، 09-05-2021 09:58 م

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة

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الوكيل الاخباري - دانت الجزائر، اليوم الأحد، بأشد العبارات "الاعتداءات العنصرية والمتطرفة" للاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة.
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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بيانا لوزارة الخارجية، قالت فيه، :"تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى المبارك وكذلك المحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية".

 




 

 


 

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