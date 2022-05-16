الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 10:17 ص

عاصفة ترابية تعلق رحلات طيران في العراق

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الوكيل الاخباري- علّق مطارا بغداد والنجف الدوليان، رحلاتهما الجوية، الاثنين، بسبب عواصف ترابية في عدة مدن عراقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لمطار بغداد الدولي في بيان، أن "إدارة المطار أصدرت تنويهاً إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم (الاثنين)"، موضحا أن "القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م".

وقال مدير مطار النجف الدولي حكمت أحمد، إنه "تقرر تعليق رحلات المطار كافة، نتيجة العاصفة الترابية"، مضيفا أنه "جرى إخلاء المطار من المسافرين".

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر المرتبطة بالمحافظة، باستثناء دائرة الصحة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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