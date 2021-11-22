فضل شهر القرآن.. تعرف على امساكية الشهر الفضيل 2022

الوكيل الإخباري- إن الله عز وجل خالق الكون بما فيه وخالق الشهور وجعل لكل شهر فضل مختلف عن أشهر العام، كان لشهر رمضان النصيب الأكبر، فهو يعتبر من أعظم الشهور في الأجر والثواب، شهر رمضان الذي انزل فيها القرآن من أجل أن يهتدي الناس، كما أنه فرض فيه الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وسنحاول من خلال هذا المقال التعرف على إمساكية السعودية 2022، هذا بالإضافة إلى ذكر فضل وعظمة هذا الشهر الكريم، وكيف يمكن التقرب إلى الله من خلاله.

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شهر رمضان



شهر رمضان يعتبر من الأشهر القمرية وليست الميلادية أي أنه يتم تحديد بداية من خلال رؤية الهلال في شهر شعبان، ويبدأ شهر رمضان بمجرد انتهاء شهر شعبان، ثم ينتهي ويبدأ شهر شوال والعيد ويحدد ذلك الخبراء أيضا من خلال رؤية هلال الشهر.



هناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن فضل هذا الشهر العظيم ومنها: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) صدق الله العظيم.



فضل ليلة القدر



ليلة القدر يتوقع العلماء والفقهاء أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهناك اتجاه لمجموعة من العلماء يقول إنها في الليالي الوترية، بينما هناك اتجاه آخر لم يحدد أي يوم من العشرة الأواخر.



وفضل هذه الليلة عظيم، حيث أنه ذكرت في القرآن الكريم بأن ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وهي الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم لأول مرة على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.



أهم العبادات في شهر رمضان



إن أجر العبادات خلال هذا الشهر الكريم تكون مضاعفة، فالحسنة بعشرة أمثالها لهذا يتسابق المسلمون من أجل الإكثار من هذه العبادات للفوز بعدد أكبر من الحسنات، وهناك مجموعة من العبادات التي يهتم بها المسلمون كثيرا خلال هذا الشهر ومن هذه العبادات التالي:



يهتم المسلمون في كل بقاع العالم بأداء الصلاة في أوقاتها وعدم تفويت أي من الصلوات الخاصة، بل أنهم يحرصون كل الحرص على أداء الصلاة في المسجد والأخذ بثواب الجماعة في الصلوات الخمس.



الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، فنجد أن البعض يقوم بختم المصحف أكثر من مرة خلال هذا الشهر، كما أنهم يتدبرون معاني القرآن الكريم من خلال المشاركة في حلقات التفسير والتدابير وغيرها.



إقامة موائد الرحمن وتفطير الصائمين حيث أنها من أفضل وأعظم العبادات التي يؤجر عليها المسلم في شهر رمضان، حيث أن أجر إفطار صائم يتساوى مع أجر الصيام.



الاكثار من الصدقات والعطف على المحتاجين، فكما ذكرنا الثواب في هذا الشهر يتضاعف، ويكون هذا الشهر بمثابة باب التقرب من الله عز وجل من أجل أن يغفر ذنوبنا ويعتق رقابنا من النار.



الاهتمام بقيام الليل، وفي آخر 10 أيام من الشهر والتي يتوقع فيهم العلماء بان ليلة القدر تكون في العشرة الاواخر من شهر رمضان يقوم المسلمون بالاعتكاف في المسجد في العشر أيام الأخيرة من الشهر.



زيادة التسبيح وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من حمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.



الاقتداء بكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من النوافل، وقول الحق، وعدم اتباع أهواء النفس وأهواء الشيطان، ومواصلة الأرحام.



فضائل شهر رمضان



لا نستطيع أن نعد فضل هذا الشهر العظيم والاهتمام بمعرفة مواقيت الصلاة في السعودية وسنذكر من خلال النقاط التالية بعض من فضائل هذا الشهر الذي اختصه الله عز وجعل بالعديد من النعم والمزايا التي يجب على كل مسلم أن يستغلها في التقرب من الله من أجل الفوز بالجنة ومن هذه النعم:



1- أن شهر رمضان هو شهر المغفرة والرحمة حيث أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قول (مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ، ومَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ)، صدق رسول الله.



2- أن صيام شهر رمضان يكون الغاية الأساسية منه هو التقوى، فقد جعل الله عز وجل صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الواجبة على كل مسلم أن يقوم بطاعته من خلالها، فالتقوى التي يصل إليها المسلم من خلال صيامه لهذا الشهر الكريم تساعده في التقرب من الله عز وجعل، وترك المعاصي والذنوب التي يقوم بها، مما يكون هذا بداية طريقة لدخول الجنة.



3- من خلال صيام هذا الشهر الكريم يشعر المسلم بأن الله عز وجل مطلع عليه في كل وقت، فهي من العبادات التي تكون بين العبد وربه.



4-من فضائل شهر رمضان أيضا التي ذكرت في القرآن الكريم هو أن من صام هذا الشهر بنية خالصة إلى الله عز وجعل يدخل يوم القيامة من باب في الجنة يسمى باب الريان وهذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون.



5- أن جزاء هذا الشهر هو من أعظم الجزاءات وهذا ما جاء في الأدلة والأحاديث النبوية (كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصيامَ، فإنَّه لي وأنا أُجْزي بهِ).



6- الفوز بثواب ليلة القدر حيث أنها من أعظم الليالي على الإطلاق والاجر في هذه الليلة يعادل عبادة ألف شهر، فقد جاء الله في كتابه العزيز أن ليلة القدر خير من ألف شهر.



7- أن الله قريب مجيب يجب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعتبر شهر رمضان من الأوقات المفضلة التي يستجاب الله لدعاء عباده فيجب أن يكثروا من الدعاء في هذا الشهر.



8- خلال شهر رمضان تقفل أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، حيث أن الله ينادى على عبادة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داعي استجيب له.



9- أن كل حرف في القرآن يتم تلاوته خلال هذا الشهر يكون بعشر حسنات، بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم تكون من أعظم العبادات.



مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في السعودية



إن المملكة العربية السعودية التي يوجد بها الحرمين الشريفين تعتبر من أهم الوجهات التي يقصدها الكثير من المسلمين خاصة في هذا الشهر الكريم وذلك من أجل الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، ومن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في السعودية التي قد تتشابه أو تختلف مع بعض الدول التالي:



1-الذهاب إلى الحرم المكي وإقامة الشعائر الدينية من الصلاة والتسبيح وكثرة ذكر اسم الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام.



2-الصلاة في المسجد النبوي الشريف جميع الفروض، بالإضافة إلى الإكثار من النوافل اقتداء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.



3-إقامة موائد الرحمن وإطعام الفقراء والمساكين.



4-نشر مواقيت الصلاة في الرياض وفي كل مكان، من أجل تعرف المواطنين على مواعيد الإفطار والسحور الدقيقة.



5-تعليق الزينة في الشوارع والبيوت وإضفاء جو من الفرح والاحتفالات والسلام طوال الشهر.



6-تجهيز الإفطار من خلال إعداد أشهى المأكولات الرمضانية والحلويات مثل التمر وغيره.



7-تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء من أجل تعزيز صلة الأرحام واخذ ثواب الإفطار الجماعي.



8-في السعودية يتم تغيير أوقات العمل حتى تتناسب مع مواقيت شهر رمضان.