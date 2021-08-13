الجمعة 13-08-2021
الوكيل الاخباري

خفر السواحل الليبي ينقذ 823 مهاجرا

استمرار حظر اللقاحات الأميركية يشعل غضب الإيرانيين

إيقاف 22 شخصا بسبب حرائق الجزائر

اليمن.. جماعة الحوثي تخفض الجمارك بنسبة 49 بالمئة

البرهان : تركيا وقفت دائما إلى جانب السودان

قتلى بإطلاق نار في بليموث بإنجلترا

أمريكا تعتزم نقل موظفي سفارتها في كابل

آل البيت تحتفل بتخريج دبلوم تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين

كلية طب اليرموك تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

سقوط صواريخ قرب قاعدة شمال العراق

الجمعة، 13-08-2021 10:26 ص

فورونيج: وفاة واحدة وإصابة 19 شخصا جراء انفجار حافلة للركاب

KDEbQWDSmo4mwQZYBtJ4JXY14PXlXc5qKxOBwOSM


الوكيل الاخباري - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في مدينة فورونيج، اليوم الجمعة، أن انفجار الحافلة في المدينة تسبب بإصابة 19 شخصا ومقتل واحد على الأقل.

اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "تم نقل الضحايا إلى مستشفيات فورونيج مع إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم تقييم حالات البعض من قبل الأطباء على أنها خطيرة، والبعض الآخر (ثمانية أشخاص) في حالة  متوسطة الخطورة".


وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، ووفقا للمعلومات الأولية قد يكون السبب هو انفجار أسطوانة غاز الحافلة.


وأفاد مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث، بأن فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية طوقت المكان وبدأت الطواقم الطبية العمل في مكان الانفجار، وبأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.


بدوره، أكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف تقديم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، كما أمر بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
611628b842360409792d2520

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 27 شخصا

صورة-أرشيفية-للرئيس-الجزائري-عبد-المجيد-تبون

الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة

61160c6942360447fc5b6d4d

مصرع 21 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة وسط الصين

e

خفر السواحل الليبي ينقذ 823 مهاجرا

w

إيقاف 22 شخصا بسبب حرائق الجزائر

d

اليمن.. جماعة الحوثي تخفض الجمارك بنسبة 49 بالمئة

أخبار متعلقة
61160c6942360447fc5b6d4d

مصرع 21 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة وسط الصين

6112667d42360457695b8ab1

تركيا.. السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوما

610fbc864c59b76a142bb86d

مصرع 12 شخصا من أسرة واحدة جراء انفجار في أفغانستان

2019_6_23_0_4_40_368

مصرع أفراد طائرة تحطمت في ألاسكا الأمريكية

79466-854347308

تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة في أوروبا في تموز الماضي

149376-أبو-ظبى-(2)

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر 'سيادة القانون'