تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة في أوروبا في تموز الماضي

الوكيل الاخباري - سجلت درجات الحرارة في أوروبا خلال شهر تموز الماضي ثاني أعلى الشهور حرارة، وفقا لوكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي.

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وكالة كوبرنيكوس بأن شهر تموز 2021 كان أشد حرارة من المتوسط في معظم أنحاء شمالي أوروبا وشرقها وجنوب شرقها.



وعلى الصعيد العالمي، جاء شهر تموز هذا العام في المركز الثالث من حيث الدفء منذ أن بدأت سجلات كوبرنيكوس، إلى جانب الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقارب مستويات 2016 و 2018.



ويمثل شهر تموز على الصعيد العالمي عادة أكثر شهور السنة دفئًا، على الرغم من أن شهر آب قد يشهد تسجيل درجات حرارة أعلى أحياناً.



--(بترا)