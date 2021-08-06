الجمعة 06-08-2021
الوكيل الاخباري

موديرنا تؤكد أن لقاحها فعال لـ 6 أشهر على الأقل

إجراءات أمنية مشددة في كشمير الهندية

طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

البحرين تضيف 3 دول إلى القائمة الحمراء

استقالة مدير الأخبار بالتلفزيون التونسي

أميركا للرئيس الإيراني الجديد: اغتنم الفرصة

عشرات من أعضاء النواب الأميركي يدعون لإغلاق سجن غوانتانامو

تضرر 12 ألف شخص جراء الأمطار في السودان

انفجار يستهدف رتلا للتحالف بالعراق

الرئيس التونسي: لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين

الجمعة، 06-08-2021 12:25 م

تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة في أوروبا في تموز الماضي

79466-854347308


الوكيل الاخباري - سجلت درجات الحرارة في أوروبا خلال شهر تموز الماضي ثاني أعلى الشهور حرارة، وفقا لوكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وكالة كوبرنيكوس بأن شهر تموز 2021 كان أشد حرارة من المتوسط في معظم أنحاء شمالي أوروبا وشرقها وجنوب شرقها.


وعلى الصعيد العالمي، جاء شهر تموز هذا العام في المركز الثالث من حيث الدفء منذ أن بدأت سجلات كوبرنيكوس، إلى جانب الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقارب مستويات 2016 و 2018.


ويمثل شهر تموز على الصعيد العالمي عادة أكثر شهور السنة دفئًا، على الرغم من أن شهر آب قد يشهد تسجيل درجات حرارة أعلى أحياناً.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
149376-أبو-ظبى-(2)

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر 'سيادة القانون'

1048990613_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_f02579f313651578d7c954768693749b

المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان

download (1)

7 مدن سعودية تسجل درجات حرارة تتراوح بين 43 و50 درجة مئوية

6e51e850-22aa-4c26-9b79-2e22c2afbfa2_16x9_1200x676

تفعيل الإنذارات.. صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

w

إجراءات أمنية مشددة في كشمير الهندية

s

استقالة مدير الأخبار بالتلفزيون التونسي

أخبار متعلقة
149376-أبو-ظبى-(2)

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر 'سيادة القانون'

download (1)

7 مدن سعودية تسجل درجات حرارة تتراوح بين 43 و50 درجة مئوية

فيضان

ألمانيا: فيضانات يوليو الأسوأ منذ عام 1962

thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac

الأمم المتحدة تدعو الى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاتجار بالبشر

22492-ارتفاع-درجات-الحرارة--(5)

مشروع بحثي يظهر ارتفاع درجة حرارة أرض الكويت 11 درجة في 7 سنوات

ارتفاع-درجات-الحرارة

مصر على موعد مع موجة حر شديدة الأسبوع المقبل