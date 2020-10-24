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السبت، 24-10-2020 04:47 م

فوز رئيس غينيا في انتخابات الرئاسة

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الوكيل الإخباري- فاز رئيس غينيا ألفا كوندي في الانتخابات التي أجريت يوم 18 أكتوبر، بعد حصوله على 59.5 بالمئة من الأصوات، وفقا لإحصاء أولي كامل من لجنة الانتخابات اليوم السبت.

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وهذا الفوز الذي يتعين موافقة المحكمة الدستورية عليه، يمنح كوندي (82 عاما) فترة رئاسة ثالثة بعد انتخابات حامية قالت المعارضة إنه لا يحق له المشاركة فيها.


ويقول كوندي إن استفتاء دستوريا أجري في مارس عدل الحد الأقصى المتاح له بفترتين رئاسيتين، لكن معارضيه يقولون إنه ينتهك القانون بتمسكه بالسلطة.
وأعلنت النتائج على مراحل في الأيام الماضية وأظهرت بالفعل أن كوندي يتقدم بفارق كبير، مما أثار احتجاجات بالشوارع في معاقل المعارضة تسببت في سقوط ما لا يقل عن 17 قتيلا.


وحصل مرشح المعارضة سيلو دالين ديالو (68 عاما)، أقرب منافس لكوندي، على 33.5 بالمئة من الأصوات، وقال إن لديه أدلة على حدوث تزوير وإنه يعتزم تقديم شكوى أمام المحكمة الدستورية.


وبموجب القانون يتعين تقديم الشكاوى في غضون ثمانية أيام من إعلان النتائج الأولية.

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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