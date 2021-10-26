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الثلاثاء، 26-10-2021 07:18 ص

فيسبوك ويوتيوب يزيلان فيديو لرئيس البرازيل لمزاعم كاذبة عن لقاحات كورونا

فيس


الوكيل الإخباري - أزال فيسبوك ويوتيوب مقطعا مصورا للرئيس البرازيلي اليميني، جايير بولسونارو، يحوي مزاعم كاذبة بأن لقاحات كوفيد-19 قد تؤدي للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز).

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وقال فيسبوك و يوتيوب التابع لشركة ألفابت، إن المقطع الذي تم تسجيله يوم الخميس ينتهك سياساتهما.


وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان يوم الاثنين، "سياستنا لا تسمح بنشر مزاعم بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تقتل أو تلحق أذى شديدا بالناس".
وأكد موقع يوتيوب أنه اتخذ الاجراء نفسه في وقت لاحق.


وجاء في بيان يوتيوب "حذفنا مقطعا مصورا من قناة بولسونارو لأنه ينتهك سياستنا فيما يتعلق بنشر معلومات طبية مغلوطة عن كوفيد-19 إذ يزعم أن اللقاحات لا تقلل من خطر الإصابة بالمرض وأنها قد تسبب أمراضا معدية أخرى"، وفقا لرويترز.


ولم يرد مكتب الرئيس البرازيلي على الفور على طلب للتعليق.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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