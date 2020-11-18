قطر والكويت توقعان 5 مذكرات تفاهم

الوكيل الاخباري - وقعت دولتي قطر والكويت، خمس مذكرات تفاهم، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الإسلامية، والمجالات الزراعية المختلفة.

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وخلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الدولتين، تم استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في مختلف القطاعات، وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وعلى هامش الاجتماع وقعت دولة قطر ودولة الكويت، خمس مذكرات تفاهم، ومحضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة.

المصدر - روسيا اليوم



