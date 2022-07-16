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السبت، 16-07-2022 11:13 م

قطر والولايات المتحدة تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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الوكيل الاخباري - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

واستعرض الزعيمان "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الأمن والدفاع والرياضة، وبالأخص ما يتعلق باستعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022".

كما تناولا "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".

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