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السبت، 31-12-2022 04:03 م

لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان التسوية السورية

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الوكيل الاخباري- بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تنسيق الخطوات بشأن الملف السوري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

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وقالت الوزارة في بيان:" بحث الوزيران الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو تنسيق الخطوات لتعزيز التسوية السورية.. وناقشا خطط التعاون بين وزارتي الخارجية لعام 2023، كما تبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية في موسكو هذا الأسبوع لبحث سبل حل الأزمة السورية. وأوضحت الوزارة أنه "عقب الاجتماع، أشار الطرفان إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل".

وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة الوطن السورية، نقلا عن مصادر في دمشق، أن أنقرة وافقت بعد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو على سحب قواتها من الأراضي السورية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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