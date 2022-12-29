تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه يخطط للتباحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في المستقبل القريب.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مخصص لنتائج العام الحالي، حيث تابع الوزير: "كما تعلمون، فإن هناك اجتماعا جرى بالأمس ما بين وزيري الدفاع التركي والروسي. وفي المستقبل القريب، سأجري أنا أيضا مباحثات مع لافروف".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا قد أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، مشيرة إلى أنه "عقب الاجتماع، أشارت الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل". وأشارت صحيفة "حريت" إلى أن المحادثات بين وزراء الدفاع في موسكو كانت أول محادثات رسمية بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما.

روسيا اليوم