الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

الجيش يعلن عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

الخميس، 29-12-2022 12:27 م

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

63ad3bc142360424522d262f


الوكيل الاخباري- أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه يخطط للتباحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في المستقبل القريب.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مخصص لنتائج العام الحالي، حيث تابع الوزير: "كما تعلمون، فإن هناك اجتماعا جرى بالأمس ما بين وزيري الدفاع التركي والروسي. وفي المستقبل القريب، سأجري أنا أيضا مباحثات مع لافروف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا قد أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، مشيرة إلى أنه "عقب الاجتماع، أشارت الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل". وأشارت صحيفة "حريت" إلى أن المحادثات بين وزراء الدفاع في موسكو كانت أول محادثات رسمية بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63ad52f54236041ead19ef78 (1)

زاخاروفا تصف "قمة السلام" في الأمم المتحدة بالفكرة المجنونة

6389e1034c59b72c0b0a2092

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

63ad568f4c59b7671d7d701a

الأمم المتحدة تعين كويتيا منسقا لمبادرة نقل الحبوب

63ad51e64c59b77b241b4219

رسميا.. زيادة رواتب المصريين عام 2023

63ad4e644236041b2129f508

رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك مجالها الجوي

0d9d19c9-618f917542360471f8316391

مصر.. عدد السكان يسجل رقما جديدا مع نهاية 2022

أخبار متعلقة
9550179_1620202188

وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدف أنقرة محاربة الإرهاب

63a82c85423604081d58eb77

تركيا تتهم فرنسا بدعم حزب العمال الكردستاني

image - 2022-12-22T084850.639

إصابة مسؤولين كبيرين مواليين لروسيا في قصف أوكراني بدونيتسك

image - 2022-12-21T154955.112

بوتين يؤكد مواصلة روسيا تطوير قدراتها العسكرية والنووية

63a16f034236045d0e4900ac

السفارة الروسية لدى واشنطن: استعدنا المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت

_124167043_b4dc21bc-55d9-4fd9-91d5-bbe543e6e186

روسيا تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع الصين هذا الأسبوع