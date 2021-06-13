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الأحد، 13-06-2021 08:52 م

لبنان .. إحباط تهريب سوريين عبر البحر

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الوكيل الإخباري - أحبط الجيش اللبناني اليوم الأحد، عملية تهريب 10 سوريين عبر البحر من شمال البلاد، في حادثة تكررت مرات عدة خلال الفترة الماضية.

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وقالت قيادة الجيش في بيان اليوم الاحد إن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركباً تمّ رصده على مسافة 5ر5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس شمالاً.


وأفادت أن المركب كان على متنه 10 سوريين ولبناني فيما لم يحدد الجيش وجهة المركب، مشيراً إلى أنه أوقف الركاب وباشر التحقيقات.


وكان الجيش اللبناني أعلن في أيار الماضي أنه أحبط محاولة تهريب 59 سورياً عبر البحر، كما أوقف 69 سورياً في نيسان كانوا يستعدون للتوجه بطريقة غير شرعية الى قبرص عبر البحر، الامر الذي يعكس التزايد المستمر للاشخاص الذين يحاولون الفرار من لبنان .

 

المصدر : بترا

 

 




 

 


 

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