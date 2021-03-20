السبت 20-03-2021
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السبت، 20-03-2021 09:10 ص

لبنان.. استمرار التظاهرات احتجاجا على تردي الظروف المعيشية

لبنان
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تتصاعد التحركات الاحتجاجية في بيروت وعدة مناطق لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة غير المسبوق.

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فقد خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت شوارع العاصمة بيروت مطالبين بإسقاط المنظومة الطائفية الحاكمة وتأمين حقوق المواطنين.


ودفعت الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وفي طليعتها انهيار العملة الوطنية، بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت والمدن الكبرى.


وقال الأستاذ الجامعي باسل صالح إن المسيرة انطلقت من وزارة الطاقة مرورا بشوارع مار ميخايل المتضررة نتيجة تفجير مرفأ بيروت وصولا إلى ساحة الشهداء.


لم تقتصر الشعارات على المطالب المعيشية بل علت أيضا الشعارات السياسية المطالبة بحكومة إنقاذ من خارج المنظومة الحاكمة.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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