لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

الوكيل الإخباري - أعلن مصدر قضائي لبناني عن توقف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى الرد المقدمة من النائب نهاد المشنوق ضد القاضي البيطار.

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وقال المصدر في بيروت، إن القانون اللبناني وبمجرد تقديم دعوى الرد، يتوقف القاضي عن التحقيق في انتظار ما ستحدده محكمة الاستئناف قبولا أو رفضا.

وأضاف، من هذا المنطلق ألغى القاضي بيطار جلستي الاستجواب اللتين حدد موعدهما غدا لاستجواب العميدين في الجيش اللبناني كميل ضاهر وغسان غرز الدين المدعى عليهما في الملف أيضا.

المصدر : بترا