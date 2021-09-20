الجزائر.. السجن المؤقت لـ47 مشتبها بتهمة التورط في حرائق الغابات

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة جزائرية بأنه "تم إيداع 47 شخصا في السجن المؤقت، بتهمة التورط في افتعال حرائق الغابات الأخيرة" التي مست العديد من الولايات الجزائرية، مخلفة خسائر بشرية ومادية.



وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني في الجزائر، اليوم الاثنين: "مكنت التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني، من توقيف 71 مشتبه فيه على مستوى 14 ولاية".

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وأضاف البيان: "بعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة في البلاد تم إيداع 47 شخصا في السجن المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص".

المصدر : روسيا اليوم

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