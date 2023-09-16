ليبيا..وفاة آخر وزير خارجية في عهد القذافي

الوكيل الاخباري- رحل عن عالمنا اليوم وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد العاطي العبيدي (آخر وزير خارجية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي)، عن عمر يناهز 84 عاما.

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حياته:



- ولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر في العام 1939.



-انخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر العام 1969.



-تقلد أعلى المناصب على امتداد ما يربو على أربعة عقود أبرزها وزارة العمل، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأمريكا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.



- تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس، وسفير ليبيا في إيطاليا.



- في السادس من أبريل 2011 عُيّن وزيرا للخارجية خلفا لموسى كوسا.



- اعتقل العبيدي في عام 2011، قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا ببراءته في العام 2015.