الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية

وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية

اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تعداد سكاني "شامل" في مخيمي الأزرق والزعتري

فريق بحثي: الكرك مركز حضارة مدين

افتتاح المتنزه البيئي في غابات زبود

جلسة حوارية بالكرك حول مشروع المرأة والتكنولوجيا

توضيح حول عطلة لـ 3 أيام متتالية بالاردن نهاية الشهر الجاري ؟

مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

السبت، 16-09-2023 11:57 م

ليبيا..وفاة آخر وزير خارجية في عهد القذافي

6506096a4236047efe4686ed


الوكيل الاخباري- رحل عن عالمنا اليوم وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد العاطي العبيدي (آخر وزير خارجية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي)، عن عمر يناهز 84 عاما.

اضافة اعلان

 

حياته:

- ولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر في العام 1939.

 -انخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر العام 1969.

 -تقلد أعلى المناصب على امتداد ما يربو على أربعة عقود أبرزها وزارة العمل، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأمريكا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

- تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس، وسفير ليبيا في إيطاليا.

 - في السادس من أبريل 2011 عُيّن وزيرا للخارجية خلفا لموسى كوسا.

- اعتقل العبيدي في عام 2011، قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا ببراءته في العام 2015.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650600834c59b75c1d5c8b1d

"الناتو": طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر تتجاوز قدرات الحلف

650602e142360407b4697282

سويسرا.. تظاهرة للمطالبة برفع الأجور ومعاشات التقاعد

6506063e4c59b7731f2bdb02

ماكرون وميلوني يناقشان إجراءات وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط

ليبيا

مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة الليبية

6505f0b64c59b7581a51ba3f

السعودية..ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

6505f0be4c59b75c1d5c8b0b

استخباراتي أمريكي سابق يقيّم احتمالات إرسال قوات للناتو إلى أوكرانيا