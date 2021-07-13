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الثلاثاء، 13-07-2021 09:58 ص

مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي اغتيال

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الفترة الأخيرة، آخرها كان في يوم 24 يونيو، في الذكرى المئوية الثانية لمعركة "كارابوبو".

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وقال مادورو، إنهم "كانوا يستعدون للهجوم في 24 يونيو خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو، وهو هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بافشاله، وتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمرا".


وأضاف، أنه " هناك محاولة اغتيال في الخامس من يوليو خلال العرض، بمناسبة يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا".


وكان مادورو، قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار في أغسطس 2018، حيث توجهت عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يتواجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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