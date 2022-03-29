مركز الفلك الدولي: الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري-

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قال مركز الفلك الدولي، إن معظم الدول سوف تتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة 1 نيسان، وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي. أما باستخدام التلسكوب، فإن رؤية الهلال غير ممكنة من معظم أرجاء العالم الإسلامي، باستثناء أجزاء بسيطة في أقصى غرب العالم الإسلامي حيث تحتاج الرؤية فيها لأجهزة متقدمة وظروف جوية مثالية لا تتوفر عادة في تلك المناطق.وأضاف المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن رؤية الهلال يوم الجمعة غير متوقعة من أي مكان في العالم الإسلامي، فبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية أو التي تشترط لقبول الرؤية من مكان آخر عدم مخالفتها لثوابت العلم، من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 نيسان .واشار إلى أن الدول التي ستبدأ رمضان يوم الأحد، سيلاحظ الناس كبر حجم الهلال بعد غروب شمس يوم السبت، مما قد يشكك البعض بصحة بداية الشهر.والخريطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة من جميع مناطق العالم، بحيث أن:- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.