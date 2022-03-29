الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

نتائج الاختبارات التشخيصية بالمدارس ستظهر مطلع نيسان

الثلاثاء، 29-03-2022 01:40 م

مركز الفلك الدولي: الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

e4900cfd63c7461891cbae597104e339_810x540


الوكيل الإخباري- قال مركز الفلك الدولي، إن معظم الدول سوف تتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة 1 نيسان، وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي. أما باستخدام التلسكوب، فإن رؤية الهلال غير ممكنة من معظم أرجاء العالم الإسلامي، باستثناء أجزاء بسيطة في أقصى غرب العالم الإسلامي حيث تحتاج الرؤية فيها لأجهزة متقدمة وظروف جوية مثالية لا تتوفر عادة في تلك المناطق. اضافة اعلان


وأضاف المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن رؤية الهلال يوم الجمعة غير متوقعة من أي مكان في العالم الإسلامي، فبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية أو التي تشترط لقبول الرؤية من مكان آخر عدم مخالفتها لثوابت العلم، من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 نيسان . 

واشار إلى أن الدول التي ستبدأ رمضان يوم الأحد، سيلاحظ الناس كبر حجم الهلال بعد غروب شمس يوم السبت، مما قد يشكك البعض بصحة بداية الشهر.

والخريطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. 
- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.
- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. 
- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. 
- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
120223021412143344983

الطيران الحربي العراقي يقتل إرهابيين في كركوك

urn_binary_dpa_com_20090101_220324-99-648305-FILED

روسيا تعلن تقليص نشاطها العسكري بمحيط كييف

thumbs_b_c_cc72c4a624f69eb8b078663f6c79a919

المغرب: ضبط 12 طنا من المخدرات وتوقيف 6 أفراد

image

بريطانيا تعترض 500 مهاجر أثناء عبور القنال الانجليزي

88888888

انتهاء المفاوضات.. أوكرانيا توافق على وضع الحياد بشروط

i2dKSRJuK0Wk4XdZehoZwk4n9yThCGEbcrdglarM

إطلاق صافرات الإنذار بالقدس في تمرين يحاكي "إطلاق صواريخ" -فيديو

أخبار متعلقة
32022211082763880356

موعد تحري هلال رمضان 2022.. ووضع الهلال في الأردن

Screenshot_20

السعودية تمنع تصوير المصلين والأئمة وبث الصلوات على أي وسيلة إعلامية في رمضان

e4900cfd63c7461891cbae597104e339_810x540

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

621e281e13913

روسيا وأوكرانيا تعقدان الجولة الثانية من المحادثات الأربعاء

القنبلة-الفراغية-600x337

القنابل الفراغية.. هل يستخدم بوتين السلاح المرعب في أوكرانيا؟

1000x563_cmsv2_ccc66cf6-2d4f-503f-a84f-d6bce3310ef1-6509764

أكثر من 660 ألف لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بدء الحرب