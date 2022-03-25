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الجمعة، 25-03-2022 11:53 ص

موعد تحري هلال رمضان 2022.. ووضع الهلال في الأردن

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الوكيل الإخباري - أظهر البيان الفلكي الذي نشر عبر الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي السعودي، أن موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك بمعظم الدول العربية سيكون يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق الأول من نيسان من العام 2022.

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وكان مدير مركز الفلك الدولي قد أوضح في البيان عبر الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي السعودي أن رؤية الهلال يوم الجمعة الأول من نيسان ستكون غير ممكنة بالعين المجردة في أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ستكون ممكنة عبر التلسكوب فقط، وستكون الرؤية بالغة الصعوبة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية.

 

ولفت إلى أن رؤية الهلال يومها ستكون ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة أيضاً في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، وحتى في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فستكون رؤية الهلال باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.
كما أوضح مدير مركز الفلك الدولي أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الجمعة 1 نيسان، نظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، ومن ثم فستعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 2 نيسان، على أن تكون عُدة الشهر الكريم 30 يوما.
أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهي دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 نيسان، وستكون عُدة شهر رمضان في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما.

وعن وضع الهلال يوم الجمعة الأول من نيسان أوضح البيان التالي:
- في أبو ظبي يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره  9 ساعات و5 دقائق.
- في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و25 دقيقة.
- في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و34 دقيقة.
- في القاهرة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و54 دقيقة.
- في الخرطوم يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و05 دقائق.
- في الرباط يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و22 دقيقة.
حيث ستكون رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

 

سيدتي

 




 

 


 

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