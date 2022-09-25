مصرع 23 شخصا جرّاء غرق مركب في بنغلادش

الوكيل الإخباري- لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم وفقد العشرات الأحد بعدما انقلب قارب في نهر في بنغلادش، بحسب الشرطة.



وقال مسؤول الشرطة المحلية شفيق الإسلام لفرانس برس "انتشلنا 23 جثة.

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وحاليا يجري عناصر الإطفاء والغواصون عمليات البحث عن مزيد من الجثث".



وذكرت الشرطة بأن القارب كان يقل 50 حاجا هندوسيا كانوا في طريقهم إلى معبد تاريخي عندما انقلب بهم المركب وغرق في نهر كاروتوا قرب بلدة بودا في شمال بنغلادش.



وأفاد شرطي آخر بأن ما يصل إلى 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.



وتشهد الدولة الفقيرة حوادث غرق قوارب بشكل متكرر نتيجة سوء صيانتها والاكتظاظ.