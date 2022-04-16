مصر.. الصحة تصدر 8 تعليمات للتسوق الآمن خلال رمضان

الوكيل الإخباري-وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية 8 نصائح مهمة للمواطنين المصريين من أجل الحفاظ على سلامتهم خلال شهر رمضان الكريم.



وقالت الوزارة ، في منشور توعوي: إليك 8 عادات مهمة لا تغفلها أثناء التسوق خلال شهر رمضان الكريم.



وجاءت العادات الـ 8 على النحو التالي:

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1- التزام بارتداء الكمامة أثناء التسوق.

2- لا تلمس وجهك.

3- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.

4- ادفع باستخدام بطاقات الصراف الآلي.

5- اغسل وعقم المشتريات جيدا.

6- حافظ على التباعد الاجتماعي.

7- احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

8- عقم يديك قبل الدخول وبعد الخروج من المتاجر.



مصراوي

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