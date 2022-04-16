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السبت، 16-04-2022 02:39 م

مصر.. الصحة تصدر 8 تعليمات للتسوق الآمن خلال رمضان

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الوكيل الإخباري-وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية 8 نصائح مهمة للمواطنين المصريين من أجل الحفاظ على سلامتهم خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الوزارة ، في منشور توعوي: إليك 8 عادات مهمة لا تغفلها أثناء التسوق خلال شهر رمضان الكريم.

وجاءت العادات الـ 8 على النحو التالي:

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1- التزام بارتداء الكمامة أثناء التسوق.
2- لا تلمس وجهك.
3- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.
4- ادفع باستخدام بطاقات الصراف الآلي.
5- اغسل وعقم المشتريات جيدا.
6- حافظ على التباعد الاجتماعي.
7- احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.
8- عقم يديك قبل الدخول وبعد الخروج من المتاجر.

 

مصراوي

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