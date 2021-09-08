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الأربعاء، 08-09-2021 05:10 ص

مصر.. حافلة ركاب تسقط في ترعة المريوطية قرب الأهرامات

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الوكيل الإخباري - ساعات من الرعب عاشها ركاب حافلة ركاب سقطت في ترعة المريوطية بطريق سقارة السياحي في الجيزة قرب منطقة الأهرامات جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية، إن الحافلة سقطت مساء الثلاثاء في ترعة المريوطية، وإن قوات الإنقاذ النهري حضرت لموقع الحادث على الفور وانتشلت الركاب قبل تعرضهم للغرق، فيما يجري تمشيط المياه قرب منطقة الحادث خشية وجود ضحايا من جراء الحادث.

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وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الحافلة، مما أدى لانحرافها عن الطريق والسقوط في ترعة المريوطية.

وأشار إلى أن المارة سارعوا بالمساعدة في إنقاذ الركاب إلى حين حضور قوات الشرطة.

 

وقال محمد فتوحة، موظف، أحد شهود الواقعة في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، إنهم فوجئوا بالحافلة تسقط في الترعة وسمعوا صرخات الركاب، وعلى الفور قفز عدد من سائقي السيارات والمزارعين للحقول المجاورة لموقع الحادث على جانبي الترعة للمساعدة في إنقاذ الركاب، وكان بينهم أطفال.


وشدد على أنه لم يتم استخراج جثث وأن جميع من تم إنقاذهم أحياء، من بينهم 7 ركاب تعرضوا لإصابات واختناقات وجرى نقلهم للمستشفيات، ولكن قوات الإنقاذ النهري لا تزال تمشط المياه بحثا عن ضحايا محتملين.


وأشار إلى أن هذه المنطقة كثيرا ما تشهد حوادث مماثلة لعدم وجود سور حماية على جانبي الطريق يحمي السيارات من السقوط بالمياه في حالة الانحراف أو الحوادث المفاجئة.


وأكد أن هذا الحادث تمت السيطرة فيه على الموقف سريعا، لأن المارة شاهدوا الحافلة وهي تسقط بالمياه، لكن في حوادث أخرى يغرق جميع الركاب من دون أن يراهم أحد، خاصة حينما تقع الحوادث في أوقات متأخرة من الليل.
وعملت قوات الشرطة على انتشال الحافلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.

 

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