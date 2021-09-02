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الخميس، 02-09-2021 01:45 ص

إصابة طالب إثر إطلاق نار على مدرسة أميركية

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأميركية، الأربعاء، إن أحد الطلاب أصيب بعد إطلاق نار استهدف مدرسة "ماونت تابور" الثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية.

وذكر مكتب مأمور مقاطعة فورسيث على حسابه في فيسبوك أن الشرطة "تبحث حاليا عن المشتبه به".

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وأوضح: "جميع الطلاب الآخرين بأمان وقد تم تأمين المجمع الدراسي".


وأشار المكتب إلى أنه تم إغلاق العديد من المدارس في المنطقة "بدافع الحذر الشديد".

 

وختم المنشور بالقول: "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة الطلاب. ونحقق في ما حدث وسنشارك المعلومات المؤكدة حال توفرها".

 

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هذا وذكر موقع "إيه بي سي نيوز" الأميركي أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات "ATF" استجابوا للحادث.

وأوضح أن الموسم الدراسي في مدرسة "ماونت تابور" بدأ، قبل أسبوع واحد فقط.

 

سكاي نيوز 

 

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