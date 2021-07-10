مصر.. كشف حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021، وصور الأسئلة المتداولة على جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي سيؤديه طلاب الشعبة العلمية الامتحان به في الساعة العاشرة صباحا.

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وأضاف المصدر أن غرفة العمليات بوزارة التعليم تتابع الصور المتداولة، مؤكدا على أن هذه الصور ليس لها أي علاقة بالامتحان الذي سيؤديه الطلاب بعد قليل، مطالبا طلاب الثانوية العامة بعدم التفات إلى هذه الامتحانات المزيفة.



وأكد المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة لا يمكن تسريبها أو الوصول إلى محتواها قبل فتح الصناديق الخاصة الموجود بها الأسئلة، حيث تخضع لتأمين مشدد من أجهزة أمنية كبرى، ويستحيل وجود ثغرة أمنية، كما أن الامتحانات لم يتم طباعتها بأي مطبعة مدنية حتى تكون هناك هفوة أو شخصيات غير أمينة، لافتا إلى أنه سيتم فتح المظاريف الساعة التاسعة و خمسون دقيقة أمام أعين الطلاب داخل اللجان.



وأضاف المصدر،وفقا لصحيفة الوطن أن هناك تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم بجميع اللجان بفحص أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة، للتأكد من عدم وجود شريحة إنترنت بالتابلت قبل دخول الطلاب باللجان، مشيرا إلى أن الوزارة قررت دخول الطلاب اللجان الساعة 9 و20 دقيقة حتى يتم تفتيش الطلاب.



ومن جانبة قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية و إبلاغها بصفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كرسالة ردع للمتحايلين الذين يعلنون عن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل الامتحان.



وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين في امتحانات الثانوية العامة، وقد تصل إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة، ولا تهاون مع الغشاشين أو مروجي تصوير الامتحانات.

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