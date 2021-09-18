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السبت، 18-09-2021 03:38 م

مظاهرات في تونس بين مندد بقرارات الرئيس التونسي وداعم لها

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الوكيل الإخباري - شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مظاهرات شارك فيها المئات، وقد انقسمت بين مندد بقرارات الرئيس قيس سعيد وداعما لها.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد قرارات سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان، في المقابل رفع متظاهرون آخرون شعارات داعمة لإجراءات التي اتخذها في وقت سابق. 

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وهتف متظاهرون بشعارات مناهضة لسعيد، واصفين الإجراءات التي أعلنها يوم 25 يوليو الماضي بـ"الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور".


وطالب المتظاهرون بوقف المحاكمات أمام القضاء العسكري في البلاد ، ونادى المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح النائب بالبرلمان المجمدة أعماله، ياسين العياري منددين بما وصفوه بـ "عودة الديكتاتورية".


تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قرر بعد اندلاع احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسط أزمة سياسية، تجميد عمل البرلمان التونسي، وإقالة الحكومة التونسية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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