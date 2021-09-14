الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 08:35 م

الجامعة العربية تهنىء ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية

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 الوكيل الاخباري - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنياً له التوفيق في الحصول علي ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة ان الامين العام أعرب للرئيس ميقاتي في اتصال هاتفي،عن استمرار وقوف الجامعة العربية الى جوار لبنان خصوصا في هذه المرحلة الصعبة الى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتي يتطلع اليها الشعب اللبناني .

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