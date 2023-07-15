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السبت، 15-07-2023 09:05 ص

مقاتلون روس يغتنمون حاسوبا لوحيا أوكرانيا مع منظومة تنسيق القتال "كرابيفا"

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الوكيل الاخباري- قال قائد فصيلة "Storm Z" التابعة لمجموعة قوات "جنوب" بالجيش الروسي، إن عناصر فصيلته تمكنوا من الاستيلاء على حاسوب لوحي أوكراني مع منظومة تنسيق القتال "كرابيفا".

وأشار إلى أن "كرابيفا" هي جزء من نظام تنسيق القتال المتمحور حول الشبكة الذي يستخدمه الجيش الأوكراني، وبمساعدته يتم التنسيق بين قادة المجموعات القتالية المختلفة.

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وذكر الضابط الروسي، أنه تم الاستيلاء على هذه الغنيمة خلال إحدى الهجمات على موقع أوكراني على اتجاه أوغليدار.

وأضاف: "مع هذا الجهاز اللوحي، تجلس مجموعة في موقع محصن وتتابع تحركات المركبات الروسية وتحدد مباشرة على الخريطة على الجهاز اللوحي نقاط تمركز القوات الروسية. بعد ذلك يتم تسليم الإحداثيات ليتم القصف بالمدفعية والطيران والصواريخ. سرعة التفاعل عالية بشكل لا يصدق".

تظهر جميع الأهداف التي يتم الكشف عنها من قبل عناصر القوات الأوكرانية، بما في ذلك بواسطة الاستطلاع العادي وبواسطة الدرونات الجوية، في الوقت الفعلي لدى جميع القادة الأوكرانيين الذين يعملون في هذا الاتجاه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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