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الخميس، 15-06-2023 10:27 ص

الاستيلاء على دبابة "ليوبارد 2 آ 6" سيساعد روسيا في تطوير الوسائل المضادة للدبابات

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الوكيل الإخباري- استولى الجيش الروسي على دبابة ألمانية واحدة على أقل تقدير جاهزة من طراز "ليوبارد 2 آ 6"، وهي أحدث دبابة سلمها حلف الناتو لأوكرانيا.

 وتعتبر تلك الخسارة حساسة جدا بالنسبة إلى أوكرانيا لسببين: أولا لأن خسارة الدبابات الحديثة توجه ضربة إلى قوة المدرعات الأوكرانية، وثانيا لأن ألمانيا غير جاهزة لتسليم أوكرانيا أفضل دباباتها التي تُدمر قبل أن تصل خط التماس المباشر مع الجيش الروسي.

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يذكر أن الدبابة التي استولى عليها الجنود الروس جاهزة تماما. أما بقية الدبابات الألمانية فإنهم أحرقوها في ميدان القتال.

 وهناك فوائد لروسيا تنتج عن الاستيلاء على الدبابة الألمانية الحديثة الجاهزة. الفائدة الأولى هي إضعاف قوات المدرعات الأوكرانية، والفائدة الثانية هي عدم التوافق في صفوف حلفاء نظام كييف، والفائدة الثالثة هي تسليم الدبابة الألمانية الحديثة للأخصائيين في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية لدراستها بالتفصيل.  

وقالت صحيفة Military Watch Magazine إن دراسة "ليوبارد 2" ستساعد روسيا في تصميم وسائل جديدة لتدمير مثل هذه المدرعات على الرغم من أن الجيش الروسي يمتلك قدرا كافيا من الوسائل الفعالة المضادة للدبابات، كما أظهرت نتائج الهجوم المضاد الأوكراني. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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