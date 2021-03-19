نجل ترامب: لا يوجد زعيم في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - قال، دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، إنه لا يوجد الآن زعيم في الولايات المتحدة، ولكن فقط "بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد"، بعد رفض البيت الأبيض التحدث مباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وكتب ترامب الابن على تويتر: "لقد تحدى بوتين جو بايدن في نقاش مباشر دون نص مُعد. يعلم العالم كله أنه ليس لدينا زعيم في القمة، لا يوجد سوى بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد".

وحسب قوله، فإن معارضي الولايات المتحدة متحمسون الآن لـ "ضعف أمريكا".

وفي وقت سابق، أجاب بايدن، عندما سألته وسائل الإعلام عما إذا كان يعتبر نظيره الروسي "قاتلا"، أنه فعل ذلك. كما أشار إلى أن بوتين "سيرد" على التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية. وعلق بوتين على كلام بايدن، متمنيا له الصحة الجيدة، وتذكيره بأن تقييم الآخرين يشبه النظر في المرآة، وعرض عليه التحدث يوم الجمعة أو الاثنين.



رداً على ذلك، قال البيت الأبيض إن بايدن وبوتين تحدثا بالفعل وأن الولايات المتحدة على اتصال بالقيادة الروسية. ورفض بايدن نفسه الإجابة على سؤال صحفي ما إذا كان يوافق على التحدث إلى بوتين، أمس الخميس، بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض.



سبوتنيك

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