البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية ولم نتلق أي رد

قال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكنها لم تتلق أي رد منها حتى الآن.

اضافة اعلان



وأضافت أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التي يمكن من خلالها القيام بذلك... "الدبلوماسية هي هدفنا دائما".



وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قد صرح لـ"رويترز"، بأن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها، بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.



وأوضح المسؤول أن "الإدارة بذلت جهودها للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير الماضي".



وأضاف: "حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونغ يانغ، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلبنا التعقيب بعد".

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



