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السبت، 14-08-2021 04:24 م

هزات أرضية في ألاسكا الأمريكية وهايتي

زلزال 3


الوكيل الإخباري - بشكل متزامن تقريبا وقع زلزالان قويان اليوم السبت أحدهما في شبه جزيرة ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة والثاني في هايتي في بحر الكاريبي .

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وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال في ألاسكا كانت 7 درجات مركزه كان على عمق 10 كم، في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6,9 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على بعد نحو 117 كم من بلدة بيريفيل.


وذكر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي أنه لم يصدر تحذيرا من تسونامي في أعقاب الزلزال.


يذكر أن زلزالا آخر بقوة تزيد عن 8 درجات، ضرب ألاسكا قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى إصدار تحذير من تسونامي بالنسبة لمناطق شاسعة في المحيط الهادئ، إلا أنه تم إلغاء التحذير في وقت لاحق.


وبعد زلزال ألاسكا بقليل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة قوتها 7,6 درجة في منطقة جزيرة هايتي في بحر الكاريبي، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في غرب هايتي بعد 8 كيلومترات من بلدة بيتيت ترو دي نيبس على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7 درجات.


ولم يصدر تحذير من تسونامي بعد هذا الزلزال أيضا، كما لم ترد بعد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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