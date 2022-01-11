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الثلاثاء، 11-01-2022 08:39 ص

هزة أرضية قوية شعر بها بعض سكان مصر

مصر


الوكيل الإخباري - قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا قوته 6.6 درجات في منطقة شرق المتوسط.

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وأضاف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن بعض المواطنين شعروا بالهزة.


وأكد المعهد أن الهزة الأرضية سُجلت على بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط.


وتزامن ذلك مع هزة أرضية عنيفة بلغت قوّتها 6.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي، الثلاثاء.

 

سكاي نيوز 

 


 




 

 


 

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