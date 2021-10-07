الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 06:38 م

هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية تسبب الوفاة

مصر


الوكيل الإخباري - حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت الهيئة أن "خطورة تلك الأدوية تكمن في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام مما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة في بعض الأحيان".


وطالبت الهيئة المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية، مشددة على أهمية استشارة مقدم الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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