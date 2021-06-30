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الأربعاء، 30-06-2021 09:46 م

واشنطن تدعو الاحتلال إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تدعو الاحتلال إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية.

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وقالت بورتر في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة. وهذا ينطبق أيضا على هدم (المنازل)".


وتشهد القدس تصعيدا جديدا، بعد أن اقتحمت قوات عسكرية ضخمة تابعة لجيش الاحتلال ، ترافقها جرافات وآليات عسكرية، بلدة سلوان، ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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