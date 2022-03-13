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الأحد، 13-03-2022 11:56 م

واشنطن تندد بمقتل صحفي أمريكي على يد القوات الروسية بأوكرانيا

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الوكيل الاخباري - ندد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأحد، بـ"القتل الصادم والمروع" لصحفي أمريكي على يد القوات الروسية في أوكرانيا، وتعهد باتخاذ "الإجراءات المناسبة" بعد الحصول على المعلومات بشأن وفاته.

وقال سوليفان، في مقابلة تلفزيونية، "من الواضح أن هذا أمر مروع... سوف أتشاور مع زملائي، وسنستشير الأوكرانيين لتحديد كيفية حدوث ذلك ثم دراسته وتنفيذ العواقب المناسبة"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

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