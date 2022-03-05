وزير الخارجية الأمريكية: أوكرانيا بإمكانها الانتصار على روسيا قطعا

الوكيل الإخباري-قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية لبي بي سي إنه مقتنع بأن أوكرانيا بإمكانها الانتصار في حربها ضد روسيا.

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وأشار إلى أنه لا يمكنه في الوقت الراهن أن يحدد إلى متى قد يمتد الصراع الحالي، لكنه رجح أن "هزيمة أوكرانيا ليست حتمية".



وأشاد بلينكن "بصمود الأوكرانيين"، مؤكدا أنه "إذا كانت موسكو تعتزم بطريقة ما إسقاط الحكومة الأوكرانية وتولية نظام موالي لها، فسوف يرفض 45 مليون أوكراني ذلك بطريقة أو بأخرى".



وأضاف أن "الحرب لا تسير وفقا لما قد يكون خطط له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وجاءت تصريحات بلينكن لجيمس لينديل، مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية، عقب اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في مستهل جولة تمتد لستة أيام في أوروبا.

وأكد بلينكن أن المجتمع الدولي ملتزم بفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا، وممارسة "ضغوط مكثفة على روسيا لإنهاء الحرب التي اختار فلاديمير بوتين أن يبدأها".







بي بي سي

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