وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات

الوكيل الإخباري - بحث وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، هاتفيا الرد المشترك على "مزاعم التهديدات الروسية"، وقضية دعم واشنطن السلطات الأوكرانية.

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وكتب كوليبا على تويتر، اليوم السبت، "أجريت محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشنا الرد المشترك على تهديدات روسيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأمنية".



وأضاف، "ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بدعم اقتصادي أوسع،على روسيا ألا تشك في أن أوكرانيا وشركائها مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية دولتنا".



وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد في اتصاله بكوليبا دعم واشنطن ضد أي عدوان محتمل.

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