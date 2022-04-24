وفاة طفلة وإنقاذ 45 شخصاً بعد غرق زورق في لبنان

الوكيل الإخباري - أكد وزير النقل اللبناني علي حمية إن طفلة لقيت حتفها لكن تم إنقاذ أكثر من 45 شخصاً في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان "السبت".

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وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر على "تويتر" إن حوالي 60 شخصاً كانوا على متن الزورق.



وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في "فيسبوك" إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.



ودفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى المخاطرة برحلة بحرية إلى أوروبا على متن زوارق صغيرة.



وطرابلس هي ثاني كبرى مدن لبنان و الأفقر على البحر المتوسط، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل".

البيان