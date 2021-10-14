الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 12:16 م

وفاة و 5 إصابات بإطلاق نار في بيروت

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الوكيل الإخباري- توفي مواطن لبناني وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت.

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وصرح الجيش اللبناني أن مجموعة من مناصري "حزب الله" و"حركة أمل" تعرضوا لطلقات نارية أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية و سارعت قوات الجيش إلى تطويق المنطقة ونشر قواتها في الشوارع المحيطة.

 

وكان المحتجون قد تجمهروا تنديدا بقرار محكمة لبنانية رفضت اليوم الخميس، أحدث دعوى قضائية بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لكفّ يده عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ممّا يسمح له باستئناف العمل.

 

المصدر: العربي

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