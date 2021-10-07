الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 03:26 م

الرئيس اللبناني يلتقي وزير الخارجية الإيراني

ايران


الوكيل الإخباري - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه في بيروت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

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وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، دعا الرئيس عون إلى تعزيز التقارب بين إيران والدول العربية من خلال الحوار لتقريب وجهات النظر حيال القضايا الخلافية بين الطرفين.


وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن التلاقي والحوار بين دول الجوار العربي والإسلامي هو قدر شعوب هذه المنطقة الطامحة للعيش بسلام واخوة، مشددا على وجوب الاستثمار في النوايا الصادقة التي تبديها الأطراف المتحاورة لطي صفحات الخلاف، وتبديد كل الهواجس وإحلال مناخات الثقة والطمأنينة وفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والصداقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية والمحافظة على أمنها واستقرارها وطموحات شعوبها.

 

بترا


 




 

 


 

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