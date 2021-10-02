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السبت، 02-10-2021 04:42 م

توقيف عصابة لتهريب الأشخاص برا من سوريا إلى لبنان

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الوكيل الإخباري - أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم السبت، عصابة لتهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان.

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وأشار بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية، اليوم السبت، إلى أنه " بعد توافر معلومات عن عملية تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيرا على الأقدام، حيث يجري بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت احدى دورياتنا من توقيف شاحنة صغيرة في بلدة شدرا، وفي داخلها سائق لبناني وثمانية رجال وامرأتين وأربعة أولاد، جميعهم سوريون".


وأضاف البيان" تمكنت الدورية من توقيف لبناني كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم إلى الطريق العام سيرا على الأقدام، وأجري المقتضى القانوني بحقهم ". وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، اليوم، عن سرقة خطوط التوتر العالي بين بعلبك والهرمل والقبيات.


وناشدت القوى الأمنية في المنطقة "وضع حد لهذه الاعتداءات وتوقيف الفاعلين، حيث أن هذه السرقات تؤدي إلى خسائر جسيمة على الصعيد المادي وكذلك على صعيد سلامة الاستثمار واستقرار الشبكة الكهربائية".

 

بترا


 




 

 


 

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