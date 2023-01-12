الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير البولندي

توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء تعقد اجتماعها الأول في العام الحالي

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

الخميس، 12-01-2023 10:56 ص

10 قتلى على الأقل في معارك بين فصيلين متمردين في كولومبيا

image - 2023-01-12T105616.348


الوكيل الإخباري - سقط عشرة قتلى على الأقلّ في معارك دارت في كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا بين مسلّحين من ميليشيا "جيش التحرير الوطني" وآخرين منشقّين عن ميليشيا "القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك)، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية دولية أمس الأربعاء.

وقال خوان بابييه، الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ "المعلومات التي وردتنا تشير إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقلّ في منطقة أراوكا في اشتباكات بين جيش التحرير الوطني ومنشقّين عن فارك".

اضافة اعلان


من جهته، قال مكتب أمين المظالم الكولومبي في بيان إنّه "تمّ اكتشاف العديد من الجثث لرجال سقطوا في المعارك" التي دارت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في بويرتو روندون، البلدة الصغيرة الواقعة في شمال شرق كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا.


ولم يحدّد مكتب أمين المظالم عدد الجثث التي تمّ العثور عليها، كما لم يصدر عن الحكومة أو الجيش الكولومبيين أيّ تعليق على هذه المعارك.


وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو يظهر فيها رجال يرتدون ملابس عسكرية ومدجّجون بالأسلحة يطلقون النار بغزارة على بعضهم البعض وسط منطقة حرجية.


وفي هذه المنطقة من كولومبيا تخوض ميليشيا "جيش التحرير الوطني" معارك دامية مع مسلّحين انشقوا عن فارك لرفضهم اتفاق السلام الذي أبرمته الحركة مع بوغوتا في 2016 وألقت بموجبه السلاح.


و"جيش التحرير الوطني" الذي تأسس في 1964 هو حركة التمرّد الرئيسية الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ وقّعت بوغوتا اتفاق السلام مع فارك.


وقبل عام تماماً دارت في المنطقة نفسها معارك مماثلة بين "جيش التحرير الوطني" ومنشقّين عن فارك أسفرت عن سقوط 50 قتيلاً.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-12T165904.709

مقتل 64 شرطياً أمريكياً أثناء العمل في 2022

63c003444c59b77dcd072e50

قائد الجيش الهندي: الوضع على حدود الصين لا يمكن التنبؤ به

_108094562_mediaitem108092818

تحركات مفاجئة لسفن وغواصات البحرية الروسية في البحر الأسود

63c0056c4c59b752752f5c99

دونيتسك: تدمير حوالي 5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في سوليدار

Doc-P-443479-638085930315336337

السجن 5 سنوات لمجند روسي انتقد ظروف التدريب السيئة

63bff3e24c59b752752f5c6d

رئيس الوزراء العراقي يغادر بغداد متوجها إلى ألمانيا

أخبار متعلقة
af93f5e5-bbfd-49f5-9647-f816c0dffa37

الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في كولومبيا

المكسيك

المكسيك تشجب قرار طرد سفيرها من بيرو

cia

سياسي أمريكي: CIA أسوأ منظمة إرهابية ويجب حلها

63a29c4b4c59b76eeb64b0bc

تونس ترفع أسعار الماء الصالح للشرب

image - 2022-12-19T084702.603

اقتحام سجن واحتجاز رهائن في باكستان

thumbs_b_c_fb1effc8c8e2c2c626e5640f00f9c5c3

رئيس الحكومة العراقية يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية