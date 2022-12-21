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الأربعاء، 21-12-2022 08:48 ص

تونس ترفع أسعار الماء الصالح للشرب

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الوكيل الإخباري - رفعت الحكومة التونسية أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا، وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.

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وبينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار (0.588 دولار).


كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب.


أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار.


يذكر أن تونس تعاني جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود.

 

وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.

 

RT

 




 

 


 

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