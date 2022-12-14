رئيس الحكومة العراقية يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد السوداني، اليوم الأربعاء، حاجة بلاده للدعم العسكري الأميركي لمواجهة الإرهاب ضد بلاده.

اضافة اعلان



وقال السوداني خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، نرغب باستمرار العمل المشترك، مع قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، خاصة في مجال تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية، والتي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية.



وتابع، أن القوات العراقية عازمة في مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار، والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب.



من جانبه أبدى الجنرال كوريلا رغبة التحالف الدولي بتقديم الدعم العسكري للعراق من أجل الحفاظ على استقراره.



بترا