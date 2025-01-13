أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار

08:44 م

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الوكيل الإخباري- قال الديوان الأميري القطري ان أمير قطر استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة برئاسة خليل الحية. اضافة اعلان





وبين الديوان الأميري ان أمير قطر استعرض مع وفد حماس مستجدات المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة طويلة الأمد بغزة.



وأشار الديوان الى ان أمير قطر جدد موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.