النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ17 سنتًا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 65.82 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ17 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 61.62 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وكان الخامان القياسيان قد قفزا بأكثر من 5 بالمئة أمس الخميس، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 7 بالمئة، وهي الأكبر منذ منتصف حزيران.
