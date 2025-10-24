النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران

10:00 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لتفقد جزءًا من المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، لكنها ما زالت في طريقها لتحقيق مكاسب أكبر أسبوعية منذ حزيران، بعدما أدت العقوبات الأميركية الجديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ17 سنتًا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 65.82 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ17 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 61.62 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وكان الخامان القياسيان قد قفزا بأكثر من 5 بالمئة أمس الخميس، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 7 بالمئة، وهي الأكبر منذ منتصف حزيران.

